La Salle Manresa, una escola que mira més enllà

El projecte educatiu de La Salle es basa en quatre pilars fonamentals: atenció personalitzada, estil pedagògic innovador, educació en valors, i tecnologia i emprenedoria. L'acompanyament a l'alumne i el seu desenvolupament humà i intel·lectual és un del punts forts de l'escola, que té presència a Manresa des de fa més de 100 anys.

Ser un escola religiosa centenària no és sinònim d'escola conservadora. La metodologia de La Salle és innovadora: «Volem que l'alumne sigui protagonista del seu aprenentatge», remarca l'equip docent. La implicació de la comunitat educativa, compromesa, cohesionada i estable, és clau per al bon funcionament d'una escola on «la persona és el més important». L'atenció a les necessitat acadèmiques i personals dels alumnes en un ambient acollidor fan que estudiar a La Salle sigui garantia d'èxit.

L'oferta educativa de La Salle Manresa és àmplia: dels 0 als 18 anys. Des de La llar d'infants fins al Batxillerat el centre aposta per l'acompanyament emocional, «amb eines que permetin a l'alumne/a viure l'aprenentatge amb motivació». La proposta de La Salle és integral i integradora, els infants creixen i maduren, se'ls educa en valors, coneixen les relacions socials, descobreixen l'entorn, aprenen a comunicar-se, a escriure, i a ser competents en totes les matèries.

El model pedagògic aposta pel treball en espais o ambients entre els més petits, i els més grans treballen per projectes. A més, cada cicle integra en el pla d'estudis programes educatius orientats a afavorir l'èxit escolar. Cal destacar el Batxillerat dual, que dona la possibilitat als estudiants de 3r, 4t d'ESO i 1r de Batxillerat d'estar matriculats simultàniament a La Salle Manresa i a una High School als EUA, i tenir una doble titulació. El programa es fa online i tot l'ensenyament és en anglès.

Els alumnes que acaben el Batxillerat a La Salle Manresa ho fan amb un bon nivell d'anglès, un idioma que es treballa ja des de la llar d'infants. Tot i que l'anglès és la llengua estrangera de referència, a partir de l'ESO també s'imparteix francès. En tots dos casos, els estudiants tenen la possibilitat de fer estades, o a Irlanda o a França.

Un altre complement significatiu de l'oferta educativa de La Salle Manresa és l'estada a l'empresa per als alumnes de Batxillerat. Aquesta assignatura permet als joves treballar unes hores en una empresa i tenir el primer contacte amb el món laboral. El centre té conveni amb una setantena d'empreses.

A La Salle Manresa els nens i nenes s'hi fan grans. Creixen en tots els aspectes. L'experiència els avala i el fet de pertànyer a una xarxa de 24 centres educatius els dota de més recursos i eines per formar i educar els alumnes.