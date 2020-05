Vols ser enginyer o enginyera? Tria UPC Manresa

Qualitat i tracte personalitzat

La UPC Manresa ofereix diferents graus en enginyeria amb els avantatges d'estudiar en una universitat pública on l'estudiant no és un número. El tracte personalitzat que reben els estudiants és un dels trets diferencials de la UPC, que es caracteritza per oferir una docència de qualitat, en grups reduïts, amb un paper actiu dels alumnes i amb avaluació continuada. Una formació docent que inclou programes de mobilitat a l'estranger i pràctiques remunerades a les empreses.

Inserció laboral molt alta

La UPC Manresa és la universitat que dona servei al teixit empresarial i industrial de la Catalunya Central, amb la qualificació de persones en diverses disciplines dins del camp de l'enginyeria (automoció, electrònica industrial i automàtica, sistemes TIC, enginyeria mecànica, química i minera). El centre atén les demandes de perfils professionals del teixit industrial del territori i això fa que pràcticament la totalitat d'estudiants que acaben una enginyeria trobin feina. La inserció laboral és molt alta.

Associacionisme i aprenentatge

Els estudiants de la UPC són molt actius i s'organitzen en diferents associacions. N'hi ha de lúdiques, com ara la colla castellera Penjats del Campus; i d'altres que posen en pràctica els seus coneixements en enginyeria construint cotxes i motos per participar a competicions, com és el cas de Formula Student o Moto Student. Altres projectes paral·lels destacats són els de cooperació internacional, en l'àmbit TIC i en el de mineria.

Recerca i innovació

El professorat combina la docència amb la recerca i la transferència de tecnologia a les empreses i a la societat en general. Es fan projectes en diferents àmbits de la tecnologia, recerca aplicada per ajudar a fer progressar la societat i avançar cap a un món més sostenible, i innovació d'àmbit internacional. En l'àmbit de la cooperació, hi ha professors de la UPC que participen en projectes per al desenvolupament.

Universitat oberta a la ciutat

La UPC Manresa col·labora amb centres educatius de la ciutat, organitza tallers per a estudiants i professorat de secundària. Disposa del museu de geologia i en un futur proper tindrà el Techlab, obert als ciutadans amb ganes de desenvolupar projectes. Entre d'altres serveis, destaca la biblioteca del campus universitari de Manresa, amb sales de treball en grup, un horari ampli, accés a un fons important de referències i documents, i préstec de portàtils i altres equipaments.