Cursar un màster o un postgrau pot incrementar el salari el 17%

Cada vegada més joves decideixen continuar els seus estudis després de graduar-se a la universitat. Ja sigui per especialitzar-se en un àmbit concret o per millorar les seves condicions salarials, molts estudiants contemplen, avui dia, la possibilitat de realitzar estudis de postgrau i màsters. Segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), el 60,2% de la població adulta a Espanya té estudis superiors, i el 48,9% accedeix a estudis universitaris. Unes xifres que han augmentat els últims anys i que impliquen que tenir una carrera universitària ja no sigui un factor de distinció.

Molts diplomats decideixen continuar els seus estudis i realitzar un màster amb el fi d'augmentar els seus coneixements, millorar el seu currículum respecte a la resta de candidats i poder optar a llocs de treball més exigents i més ben remunerats. Tal com assenyala l'empresa Addeco en el seu estudi sobre l'oferta i la demanda d'ocupació a Espanya, només l'1,36% de les ofertes exigeixen formació en postgrau o màsters.

No obstant, en el mateix document, el grup afirma que «aquest tipus de formació pot ser l'única via d'accés a determinades professions, com l 'advocacia, l'ensenyament en certs nivells, l'arquitectura i algunes enginyeries».



Més oportunitats

En efecte, el 35,2% de les ofertes consideren la formació de postgrau i màster com «un generador de valor diferencial per a la candidatura». Pel que fa a les condicions salarials, l'informe sosté que «un titulat universitari amb estudis de postgrau percep un salari que és un 17% més alt que el d'un professional que opta per no seguir ampliant els seus estudis després d'obtenir el títol d'una carrera universitària».

L'índex laboral elaborat el 2018 per ManpowerGroup destaca que en la pròxima dècada es generaran 2,6 milions de nous llocs de treball i gairebé la meitat requerirà perfils tècnics i treballadors qualificats. En aquest sentit, s'incrementarà la demanda en professions del món de l'advocacia, les ciències de la salut i les tecnologies de la comunicació.

Els canvis tecnològics i digitals marcaran, sens dubte, la tipologia dels nous llocs de treball. Els sectors que més ocupació generaran exigeixen formació especialitzada en camps específics.