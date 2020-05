La preinscripció escolar presencial comença avui

El departament d'Educació superava divendres les 70.000 sol·licituds telemàtiques de preinscripció escolar, segons les últimes dades facilitades per la conselleria. El procés es va posar en marxa dimecres i durarà fins aquest divendres, 22 de maig. per als ensenyaments de primer i segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). La preinscripció, també telemàtica, per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny.

Es fa principalment via telemàtica com a conseqüència de la situació actual provocada pel coronavirus. Tot i això, a partir d'avui, 19 de maig, es pot fer de manera presencial a les escoles per aquelles famílies que no ho puguin fer des de casa.

Preinscripció presencial des d'avui

Per a les famílies que hagin de fer la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Com a mesures de prevenció, es recomana portar mascareta i guants. A més, al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions.

Els responsables de centres han d'avisar a les famílies que han de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licituds en paper, convé recomanar que portin bolígraf. No poden acudir a fer les gestions les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

D'altra banda, s'estableix la neteja diària dels espais, la ventilació periòdica de les instal·lacions; la col·locació de mampares de protecció per als treballadors -i quan això no sigui possible, garantir al màxim la protecció individual dels treballadors-; i l'ús de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per al personal que faci atenció al públic, també gel hidroalcohòlic.



Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d'educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l'1 i el 7 de setembre.

El calendari de preinscripció i matrícula per a la resta d'ensenyaments es pot consultar al web preinscripcio.gencat.cat