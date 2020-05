Les llars d'infants veuen «insostenible» obrir amb grups de cinc nens però ho faran per «responsabiltiat»

L'Associació Catalana de Llars d'Infants considera que la situació dels centres "no serà sostenible" amb el pla presentat pel conseller Josep Bargalló que estableix que en les llars d'infants podran obrir en fase 2 amb un màxim de 5 infants per espai però en cap cas amb menors d'1 any. L'entitat que representa els jardins d'infància privats catalans apunta que obriran "per responsabilitat social" i per facilitar la conciliació de les famílies però critica que la ratio de 5 nens per grup o educadora fan "inviable la sostenibilitat econòmica" dels centres. Per aquest motiu exigeixen el "pla de rescat" que "es va acordar" amb el Govern i partides extraordinàries de les altres administracions.

Exposen que són "un servei educatiu essencial i necessari" i per això obriran "per respecte als nens i també a les seves famílies, les quals hauran de conciliar la vida familiar i laboral".

"Les llars d'infants no podrem assumir les despeses que comportarà mantenir aquesta ratio, més quan la nostra situació econòmica ja és molt precària després d'un període tan llarg de tancament", adverteixen.

Per això demanen al Govern que s'habiliti de manera "immediata" el pla de rescat a les llars d'infants que apunten que "es va acordar a la reunió" mantinguda amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló, fa dues setmanes.

Finalment, exigeixen a altres administracions com els ajuntaments, diputacions, consells comarcals o l'estat espanyol que "prenguin consciència de la gravetat del problema i habilitin, també, partides extraordinàries" per fer front a una situació que afegeixen que pot fer "del tot inviable que l'obertura de les llars d'infants pugui tenir continuïtat".