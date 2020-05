Dilluns vinent reobre la Llar d'Infants Municipal Les Oliveres de Sant Fruitós de Bages

L'Ajuntament ha realitzat una inspecció del centre amb l'empresa de riscos laborals de forma conjunta amb l'equip directiu i els tècnics municipals per tal de verificar els espais i les mesures de protecció per a infants i mestres. En aquesta mateixa línia les educadores d'aquest centre realitzaran una formació en línia sobre les mesures higièniques en relació a la Covid-19.

La Llar d'Infants obrirà des de les 9 del matí i fins a la 1 del migdia, sense servei de menjador. Els infants es distribuiran en grups de no més de 5 alumnes, que sempre tindran relació amb la mateixa mestra, més una persona de suport. Aquest grup d'infants utilitzaran sempre la mateixa aula i el mateix espai al pati i tindran joguines individuals.

L'equipament es netejarà i desinfectarà durant tota la jornada, així com s'hi realitzarà una desinfecció i neteja més a fons cada tarda. Les famílies que facin ús d'aquest servei hauran de prendre la temperatura als seus fills abans de portar-los al centre i, en cas de presentar algun símptoma o haver estat en contacte amb alguna persona positiva de la Covid-19, no els podran portar. En aquest mateix sentit si algun infant mostra símptomes o ha estat en contacte amb alguna persona amb símptomes de Covid-19, s'haurà de comunicar a la direcció del centre per tal que s'activin tots els protocols.

Tot i així a l'entrada de la llar, tan les mestres com els infants, hauran de passar un control de temperatura.

Per tal de facilitar a les famílies el pagament de les quotes del centre en un moment com l'actual, i degut a la reducció de serveis de la Llar d'Infants, es girarà la quota amb una reducció del 70% sobre la mensualitat habitual que paga cadascuna de les famílies.