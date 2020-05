Quan es faran públics els resultats de la selectivitat 2020?

Ja se sap quan es publicaran els resultats de la selectivitat 2020. La preinscripció universitària per al primer curs de grau als centres públics de Catalunya i a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya serà del 23 de juny al 29 de juliol. Com cada any, la preinscripció es farà a través del portal d'accés a la universitat. Enguany el termini s'ha endarrerit per la crisi del coronavirus. Un cop feta la preinscripció, els estudiants podran fer canvis de preferències fins al mateix dia 29 de juliol.

Dos dies abans, el 27 de juliol es publicaran els resultats de la convocatòria ordinària de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). El 6 d'agost es coneixeran els resultats de la primera assignació de places i l'estudiantat assignat en primera preferència podrà fer la matrícula del 7 al 10 de setembre.

La publicació de la segona assignació de places serà el 18 de setembre i la matrícula corresponent s'haurà de fer del 21 al 23 de setembre.

La preinscripció universitària permet als estudiants triar les preferències d'estudi de qualsevol de les universitats públiques (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona i Universitat Rovira i Virgili) i de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.