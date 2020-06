Bargalló diu que el curs començarà el 14 de setembre i amb grups de «segurament més de 15»

El conseller d'Educació, Josep Bargallo, ha afirmat que el curs 2020-2021 començarà el 14 de setembre i amb grups "segurament de més de 15" alumnes, aspecte que s'està acabant de tancar amb el Departament de Salut. En declaracions a RAC1, Bargalló ha explicat que "en principi" no canviarà el calendari però que cal "estar preparats per a qualsevol cosa en qualsevol moment". El conseller espera tenir en pocs dies les indicacions sobre distàncies i agrupacions i entre finals de juny i principis de juliol la resta. Entre d'altres, ha afirmat que "es podria plantejar" prendre la temperatura als alumnes en arribar a l'escola. Ha afirmat també que "d'entrada no sembla molt lògic" que hagin obert abans altres establiments i no les escoles.

Bargalló ha insistit que la tornada a l'escola al setembre "serà per a tothom i presencial de manera prioritària", presencialitat que ha assegurat a infantil i primària. En aquests cursos ha descartat també que hi hagi rotació entre alumnes. "Creiem que els que han de viure l'escolarització més normal són els menors de 14 anys", ha declarat.

Sobre la distància de seguretat, ha indicat que legalment s'ha establert que s'ha de mantenir l'1,5 metres de distància entre persones i quan no es pugui prendre mesures alternatives d'higiene. Per això, ha reiterat que es faran torns per entrar i sortir de l'escola, per sortir al pati i per dinar. En aquest sentit, ha afirmat que també es poden fer servir altres espais que no siguin el menjador a l'hora de dinar.

En cas de detectar un possible cas, Bargalló ha assegurat que al setembre hi haurà protocols que marcaran com actuar i ha confiar estar en condicions "de poder reaccionar més ràpidament davant d'un cas sospitós". Ha explicat que ara s'actua quan una persona diu que té símptomes, com ha passat a Mataró, però ha confiat que al setembre hi haurà protocols "més exactes". En tot cas, si es considera que s'ha de tancar el centre, es farà.

Ha afegit però que no s'ha de repetir el que va passar al març i si passa alguna cosa hi ha d'haver una actuació "per no causar més danys al alumnes que el dany de tancar l'escola".

Sobre la contractació de professorat, ha afirmat que el nombre final dependrà de quines agrupacions s'acabin decidint i ha afegit que no es contractaran només mestres sinó altres categories com personal d'administració i serveis, vetlladores o monitors, entre d'altres. El conseller no ha concretat xifres, tot i apuntar que "han anat apareixent", com els 9.000 que va dir la portaveu del Govern, Mertixell Budó. "En pocs dies podrem fer una anàlisi més clara dels espais que falten, les agrupacions d'alumnes que hem de fer i sortirà una xifra", ha manifestat. Les contractacions es faran a partir de l'1 de setembre.