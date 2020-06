Viu l'estiu amb seguretat a Can Puig, a Sant Salvador de Guardiola

Can Puig aposta un estiu més per les activitats de lleure. Seguint els protocols marcats arran de la pandèmia del coronavirus, casals i colònies es faran amb grups de 10 infants amb un monitor de referència, respectant la distància de seguretat en tot moment i amb mesures d'higiene i desinfecció diàries. Segons la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva, «es faran activitats de manera diferent de com es feien fins ara», però «és necessari oferir una mica d'aire als nens i nenes, que tornin a gaudir del joc i de la natura».

La casa de colònies Can Puig, de Sant Salvador de Guardiola, t'ofereix un estiu ple d'activitats perquè els petits puguin gaudir de noves emocions, activitats d'aventura, de natura, jocs i tallers. I sense oblidar els objectius de convivència, autonomia, aprenentatge, companyonia i relació amb l'entorn.

El ventall de possibilitats és ampli. Una opció són les colònies temàtiques, que permeten gaudir de l'entorn i d'aventures i d'experiències que enriqueixen l'educació. Una altra proposta és el Summer camp, per aprendre anglès amb nadius tot realitzant propostes lúdiques. Una altra possibilitat són les colònies en alemany, amb un programa d'activitats on cada dia es practica l'alemany amb monitors nadius i d'una manera amena i divertida. El casal d'estiu és una altra de de les propostes de Can Puig que atrau infants de totes les edats durant els mesos de juliol i agost. L'aventura està garantida amb jocs, excursions, tallers, experiments...



Totes les activitats que organitza Can Puig per a aquest estiu es faran seguint estrictes mesures de seguretat i les recomanacions del Departament General de Joventut:

Es limitarà el nombre d'inscrits a les colònies i al casal fins a 50 nens i nenes. S'augmentaran les mesures higièniques amb neteja contínua a tots els espais de la casa. Caldrà rentar-se les mans sovint i hi haurà gel hidroalcohòlic a tots els espais. Les activitats programades es realitzaran amb grups de convivència de màxim 10 participants i sempre amb el mateix monitor/professor. Hi haurà un protocol de seguretat i higiene per a cada activitat. A les habitacions, la separació entre llits serà d'1,5 metres. Els espais comuns es controlaran per volum de gent. Els espais estaran separats per evitar que els participants a les colònies i al casal coincideixin. Un responsable de Salut i Higiene vetllarà per la implementació i seguiment dels protocols, cada 30 nens. En els infants, la covid-19 té un percentatge baix de casos. Hi haurà comunicació directa amb el Centre d'Assistència Primària més proper a la casa.

Can Puig és una casa de colònies envoltada de natura, amb la qual cosa el contacte amb persones alienes a la casa és totalment nul.