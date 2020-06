La UPF és la desena millor universitat jove del món, segons un rànquing de Times Higher Education

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) és la desena millor universitat jove del món, segons el THE Young University Ranking. D'aquesta manera, el centre ha millorat la posició de l'any passat i ha entrat al top 10 per primera vegada. La primera posició del rànquing l'ocupa la University of Science and Techonology de Hong Kong. El Young University Rankig de Times Higher Education classifica les institucions de tot el món de menys de 50 anys d'antiguitat. També hi apareixen la UOC, la UPC i la URV, entre les posicions 101 i 150, i la UdG, entres les posicions 151 i 200. Els resultats de l'edició d'enguany s'han fet públics aquest dimecres en el marc de la cimera d'universitats joves que s'ha celebrat virtualment.

D'altra banda, segons informa la UPF, al rànquing 'QS World University 50 under 50' ocupa la posició 28, quatre posicions millor que en l'edició anterior, i ocupa la primera posició estatal en la classificació.

El rector de al UPF, Jaume Casals, ha afirmat que els resultats obtinguts són "un esdeveniment sense precedents ni comparació possible" en l'entorn i ha apuntat que els recursos i la capacitat de compensació estan "molt per sota d'aquest reconeixement mundial". "També vull brindar el nostre èxit al president de la Generalitat i al seu govern, i, en la part que els toca, al president del govern de l'estat espanyol i el seu govern, tot convidant-los a considerar seriosament el món de la universitat i la seva corol·la de recerca i innovació com una prioritat necessària en tota política optimista respecte al desenvolupament social i econòmic compatible amb la justícia, la igualtat, la cultura i el benestar planetari", ha manifestat.