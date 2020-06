L'escola Sant Josep de Navàs guanya un premi europeu per la reducció de residus

L'escola Sant Josep, de Navàs, ha estat guardonat amb un Premi de la Setmana Europea de la Reducció de Residus. El centre ha guanyat en la categoria de Premi Especial Europeu pel projecte 'Celebrem el Nadal amb zero residus', que s'ha fet amb la col·laboració d'escoles de Finlàndia, Itàlia, França, Romania i Bulgària i té l'objectiu de fomentar un Nadal més sostenible. En el marc del projecte, cada escola va redissenyar un objecte nadalenc, com ara l'arbre, les decoracions, els menús o els regals, i els van compartir a partir d'un vídeo protagonitzat per un follet que es passeja per cada escola explicant com celebrar un Nadal sense residus. Es tracta del segon cop que l'escola Sant Josep rep un premi per la reducció de residus.

La cerimònia en què s'han donat a conèixer els guanyadors s'ha fet de manera telemàtica a causa de la covid-19. En aquesta edició s'ha batut el rècord de projectes participants, un total de 16.570. Les propostes arriben de 40 regions d'arreu d'Europa.