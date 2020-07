FP Dual: clau en la sortida de la crisi económica

Per tal d'aportar una major difusió als guardonats i els seus models de treball, les quatre entitats premiades van participar el passat 26 de juny al webinar «IV Premi Aliança per a la FP Dual. Descobreix els millors projectes de Dual de 2020», que va comptar amb el suport de Prensa Ibérica. Les intervencions dels participants, així com el debat final, van ser moderats pel periodista i presentador Roberto Brasero del Grup Atresmedia. L'obertura de l'esdeveniment va anar a càrrec de Francisco Belil, vicepresident de la Fundació Bertelsmann, qui va recalcar que «l'FP Dual és una excel·lent medicina per a molts problemes d'Espanya, com l'atur juvenil, l'abandonament escolar primerenc o la millora de la productivitat de les nostres empreses i, en definitiva, de la competitivitat del nostre país. Prepara els joves per a les necessitats concretes de les empreses i redueix clarament el desajust entre l'oferta i la demanda d'ocupació». Per la seva banda, Ramón Adell, vicepresident de la Fundació CEDE, va voler manifestar la ferma voluntat de l'entitat de contribuir a conscienciar el teixit empresarial en la necessitat de comptar amb una FP Dual de qualitat. «Després de superar la crisi sanitària derivada de la COVID-19, haurem de su perar una de les majors crisis econòmiques de la història. L'FP Dual ha de ser, en els propers anys, una de les palanques de la recuperació». Leo Farache, director del Tour Gestionando Hijos, projecte conjunt de Prensa Ibérica i Educar es Todo, va subratllar la importància de les «ganes» per tirar endavant grans projectes que necessiten d'esforç col·lectiu, com és el cas de l'FP Dual.

Quatre exemples a seguir

El guardó en la Categoria de Centre Educatiu va recaure en l'Institut d'Educació Secundària Campanillas, de Málaga, que aposta per l'FP Dual des de 2015 en dos cicles de grau superior de l'àmbit de desenvolupament d'aplicacions web i multiplataforma (tots dos bilingües) i té una taxa d'inserció laboral propera al 100%. En paraules de Miguel Ángel Domínguez, director del centre, «seguim molt de prop les tecnologies emergents perquè els docents es nodreixin d'elles i puguin mostrar-les als alumnes». Juan Carlos Amaya, coordinador de Dual d'IES Campanillas va ressaltar els beneficis de tenir un professorat motivat per obtenir bons resultats en l'FP Dual. Ángeles Bueno, exaprenent de Desenvolupament d'aplicacions web en el centre, i actual empleada de Viewnext, va destacar la importància d'estar en contacte amb les empreses per involucrar-se en l'activitat laboral.

El Premi Aliança per a l'FP Dual en la categoria d'Altres Organitzacions va ser per a l'Associació d'Empresaris de l'Henares (AEDHE). En paraules del seu president, Jesús Martín, «fa més de 40 anys, els nostres empresaris fundadors van establir els quatre pilars de la nostra missió: representar els empresaris, empresàries i empreses del Corredor de l'Henares; defensar els seus interessos, donar suport i donar serveis a les empreses per afrontar els problemes, els canvis i els reptes de futur, especialment per a les PIMES i autònoms i cooperar amb tot l'entorn, amb tot l'ecosistema del Corredor per a un futur millor. Part d'aquesta missió és exercir el nostre treball per fomentar l'FP Dual». María del Val Fuerte, directora tècnica de formació d'AEDHE va destacar la tasca de l'associació que col·labora activament en la xarxa d'ambaixadors «Som FP Dual», així com la seva participació en tots els esdeveniments que permeten explicar als joves i les seves famílies el model dual. Innovation Strategies, empresa de Tecnologies de la Informació, va ser la guanyadora en la categoria de Pimes.

Araceli Carretero, People Manager de l'empresa, va explicar al webinar: «Per a nosaltres l'FP Dual és una de les nostres principals fonts de reclutament». A més, va destacar el programa Be an Innovator , amb el qual bus quen motivar els estudiants, sobretot de l'àrea de tec nologia, a pertànyer a una família d'innovadors i a involucrar-se amb la marca de l'empresa. Finalment, en la Categoria de Gran Empresa el premi va recaure en l'empresa química BASF, que destaca per oferir als alumnes un projecte d'FP Dual transnacional, amb formació i pràctica a Espanya i Alemanya. Tal com va explicar Rosa Marsal, Talent Acquisition & Development Manager de BASF, «en la majoria de les empreses amb entorn industrial, dos de cada tres llocs de treball són per a persones que tenen una formació professional. Un dels nostres principals objectius és, per tant, fomentar l'FP i les vocacions tecnològiques».

L'FP Dual enfront de la pandèmia

El webinar va acabar amb un debat, en el qual Roberto Brasero va preguntar als participants com repercutiria la pandèmia en aquest model formatiu. Des del punt de vista de la representant de BASF, «en el nostre cas, ha afectat especialment els protocols de seguretat i ha accelerat la incorporació de la realitat virtual com una alternativa a la pràctica en el lloc de treball». Araceli Carretero, d'Innovation Strategies, va declarar que «les noves formes de treballar enriquiran l'FP Dual encara més». El president d'AEDHE va destacar la necessitat d'activar la capacitat de tracció dels agents involucrats en l'FP Dual per sol·licitar a l'administració la prospecció de noves línies d'aquest model educatiu. «Crec, a més, que un dels pilars estratègics per sortir d'aquesta crisi serà l'FP Dual», ha subratllat.

Finalment, el director de l'IES Campanillas va afirmar que «si poguéssim conciliar l'educació presencial, per fomentar les habilitats socials necessàries en l'àmbit laboral, amb el teletreball, arribaríem a una simbiosi perfecta que redundaria en la qualitat de vida de les persones». En el webinar «IV Premi Aliança per a l'FP Dual. Descobreix els millors projectes de Dual de 2020» van participar-hi com a col·laboradors Prensa Ibérica; BASF; Innovation Strategies; IES Campanillas i AEDHE.