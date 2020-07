El nou curs tindrà entrades i hores del pati esglaonades i menjadors amb distància entre grups

El curs vinent les entrades, sortides i hores del pati seran esglaonades, els menjadors s'organtizaran en base als grups estables i mantenint la distància entre aquests grups i les famílies no podran accedir, per regla general, a les instal·lacions. Aquestes són algunes de les mesures que contempla el 'Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia'. Els centres hauran d'organitzar les entrades i sortides en franges diferenciades de 10 minuts i amb la previsió que aquestes entrades i sortides es puguin allargar una mitja hora. D'altra banda, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha confiat en tancar la negociació amb els sindicats i anunciar a mitjans de setmana les contractacions exactes.