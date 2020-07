Apple crea una experiència virtual per als més petits

A través de la web Campament d'Apple a casa, és possible descarregar un quadern d'activitats per aprendre noves maneres de crear vídeos, art i disseny, i programar. El quadern permet que cada un el completi al seu ritme. Inclou sessions virtuals d'orientació en directe a manera de guia i sessions virtuals de preguntes i respostes per contestar els dubtes que els pares o els nens puguin tenir. Aquestes sessions tindran lloc entre l'11 i el 31 de juliol.

Agenda



Entre les sessions del programa hi ha el Projecte de vídeo: Millora el teu barri, en el qual s'anima a gravar un vídeo d'un minut amb un missatge per ajudar a millorar el barri. També hi ha el Projecte d'art i disseny: Dissenya un lloc on ser feliç, en el qual, a través d'una pluja d'idees, cada participant farà realitat en un dibuix un lloc on ell i la seva família puguin ser feliços. Finalment, el Projecte de programació: Aprèn a programar un robot ajudant permet que els petits programin el seu propi robot utilitzant tècniques bàsiques de Swift Playgrounds.

Gratuït



El registre és gratuït i pot fer-se a la web Campament d'Apple a casa, una pàgina des de la qual es pot descarregar el quadern d'activitats, tenint instal·lada l'aplicació gratuïta Pages. Els participants poden apuntar-se a les sessions dirigides pels creatius de l'Apple Store, són de 30 minuts (orientació) o 60 minuts (preguntes i respostes) i tenen lloc a través de Webex. Es pot utilitzar Mac, iPad o iPhone.