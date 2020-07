La Generalitat no descarta mantenir la descentralització de les proves PAU

El Departament d'Empresa i Coneixement ha assegurat que avaluarà a nivell "logístic i pressupostari" si es pot mantenir la descentralització de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) que s'ha fet aquest 2020. Així ho ha confirmat la consellera Maria Àngels Chacón en l'últim dia de la selectivitat en una visita a l'Institut del Cap Norfeu de Roses (Alt Empordà). De fet, aquest és un dels centres que aquest any s'ha estrenat com a seu descentralitzada acollint els estudiants del municipi, de Llançà i de Castelló d'Empúries. A la Catalunya Central, Berga i Solsona també ha acollit per primera vegada els examens. Per altra banda, el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas, ha afirmat que hi ha "casos mínims" d'estudiants aïllats preventivament per un possible contagi de coronavirus.

Aquest divendres ha finalitzat la primera convocatòria les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), uns exàmens que s'han fet en una situació "atípica" però que la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, ha afirmat que en aquest context advers "s'ha imposat la normalitat".

Chacón ha recordat que aquestes PAU han estat excepcionals perquè han comptat amb "més de 5.000 de col·laboradors" entre vigilants d'exàmens, avaluadors i coordinadors de matèria. L'any passat eren uns 2.200. A més, les proves s'han descentralitzat aquest any arribant a 63 municipis que s'han convertit en seus dels exàmens, mentre que l'any passat només n'hi havia 20.

Aquesta descentralització ha estat molt ben rebuda per bona part de la comunitat educativa ja que ha reduït desplaçaments entre estudiants i també ha evitat aglomeracions. Però per sobre de tot ha reduït els nervis de l'alumnat perquè molts d'ells s'han pogut examinar en el mateix centre on estudiaven.

Davant d'aquesta situació, la consellera Chacón ha advertit que avaluaran si poden mantenir aquest sistema. Segons la titular d'Empresa i Comunicació, cal estudiar si a nivell "logístic i pressupostari" és una despesa que es pot assumir una vegada hagi desaparegut el risc de contagi per coronavirus. Tot i així, Chacón ha advertit que "de ben segur que alguna transformació hi haurà". "No tanquem la porta", ha afegit la consellera.

"Casos mínims" d'alumnes amb símptomes

El director general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Lluís Baulenas, ha anunciat que el nombre d'estudiants amb símptomes de coronavirus durant les PAU ha tingut una "incidència mínima". De fet, Baulenas ha detallat que són "casos mínims" de joves que tenen símptomes de tenir la malaltia i, per tant, no s'han examinat aquesta setmana.

Baulenas ha detallat que en el cas en què finalment aquests estudiants donin positiu en la prova, hauran d'esperar i examinar-se el mes de setembre en la segona convocatòria de les PAU. Per contra, si es demostra que no s'han contagiat pel virus, podran recórrer al tribunal d'incidències i fer les proves les properes setmanes.