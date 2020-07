El Departament d'Educació contractarà 8.258 nous professionals per al curs que ve, segons ha anunciat el conseller Josep Bargalló aquest dimarts. D'aquests, 1.276 són els que estaven previstos al pressupost del 2020 i 6.982 corresponen a l'ampliació extraordinària per la crisi de la covid-19. Més al detall, 6.682 d'aquests contractes seran personal d'atenció educativa a l'aula: 5.417 docents i 1.265 personal d'atenció educativa. A més, es contractaran 1.239 monitors i 337 professionals d'administració i serveis.

Les contractacions previstes en el pressupost d'aquest any es consolidaran per a propers cursos, així com d'altres corresponents a plans d'entorn. Els nous contractes seran de setembre a agost del 2021 i la majoria, a temps complet.

El Departament d'Educació preveu que les noves contractacions vagin destinades a baixar les ràtios que estan sobredimensionades, a millorar la qualitat educativa i a treballar amb els alumnes en una situació més vulnerable. Així, les noves contractacions no s'aplicaran de manera simètrica en tot el sistema, sinó que es destinaran sobretot als centres que tenen sobreràtios, alumnes en situació de més vulnerabilitat o situacions de complexitat.

"Són unes noves contractacions que no van destinades només a respondre a l'emergència sanitària, sinó també a una voluntat de millora del sistema educatiu, ha afirmat Bargalló, que ha destacat que s'incorporaran docents i altres perfils professionals.

"Per primera vegada el Departament d'Educació veurà que en plena crisi econòmica el pressupost augmenta i que té més possibilitats per fer unes actuacions d'emergència i fer front a aquesta crisi que serà econòmica, que és social i que podria ser també educativa", ha assegurat el conseller.

La contractació d'aquest personal serà de setembre de 2020 a agost de 2021. A finals de juliol, es publicarà el procediment d'obertura de la borsa, que s'activarà a finals d'agost. Les contractacions que ja estaven previstes per a la plantilla estructural es resoldran el juliol (adjudicacions d'estiu), ha assenyalat el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi Garcia Plata.

La borsa estarà oberta durant tot el curs, fins a l'abril. "L'educació és prioritària. Hi ha treball per als docents. Hi ha ocupabilitat en el sistema educatiu de Catalunya, públic i concertat. Necessitem professors i disponibilitat", ha destacat Garcia Plata.

El Departament d'Educació ha comunicat als serveis territorials les contractacions que els corresponen, perquè les notifiquin als centres.

Sobre com s'han desenvolupat les negociacions amb els sindicats sobre aquest reforç per al curs que ve -USTEC-STEs, el majoritari, va demanar 44.500 docents més per reduir ràtios a 10 alumnes a infantil i 15, a primària i secundària-, el director general ha defensat que es tracta d'una "aportació històrica" la que fa el Departament d'Educació i "enorme" dins "el que és possible".

Xifres al detall

El Departament d'Educació preveu contractar 4.739 nous tutors i especialistes. Seran 2.409 mestres d'educació infantil i primària en centres públics i 666,5 en entres concertats; 959,5 professors d'educació secundària i batxillerat en centres públics i 241 d'educació secundària en centres concertats; 213 de formació professional (FP) -increment de 90 grups-; 200 professors a les aules d'acollida dels centres públics i 50 en concertats.

729 nous contractes seran per a l'educació inclusiva: 94 mestres d'educació primària en centres públics; 68 professors d'educació secundària en centres públics; 92 mestres i professors en centres concertats; 129 en equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) i serveis de suport als centres educatius CREDA; 204 educadors d'educació especial, fisioterapeutes, treballadors socials i audioprotesistes; 50 en el conveni amb Salut -atenció domiciliària, aula integral de suport (AIS) i salut escolar- i 92 tècnics docents del Programa d'Activitats Escolars (PAE) en centres concertats.

En l'educació infantil, 493 noves contractacions: 419 personal tècnic; 60 educadors de llars d'infants i 14 personal de neteja en llars d'infants.

En el Pla de xoc contra les desigualtats, es contractaran 1.960 nous professionals: 280 d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials en temps lectiu; 5 professors de llengua i cohesió social (LIC) en els nous plans educatius d'entorn; 325 tècnics d'integració social centres públics; 25 tècnics d'integració social centres concertats; 75 educadors socials en centres d'alta complexitat; 25 promotors escolars i tècnics d'integració social; 350 monitors d'acompanyament educatiu en temps no lectiu; 200 mentors i 675 monitors per a alumnes amb necessitats educatives especials en temps del migdia.

Centres d'educació especial, serveis essencials

Bargalló ha aprofitat la roda de premsa per anunciar que els centres d'educació especial es consideran activitats que poden ser considerades essencials en eventuals restriccions de mobilitat o d'obertura per la pandèmia del coronavirus.