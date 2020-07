Els centres que facin la sisena hora el proper curs tindran més personal i els que no, mantindran el professorat

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha aclarit aquest dimarts que els centres que decideixin continuar amb la sisena hora el proper curs tindran "més professorat", mentre que els que decideixin no fer-la mantindran el personal que tenen. "Els centres de màxima complexitat i amb sobreràtios tindran el curs que ve professorat de reforç o personal d'atenció educativa de més. Els que tenien sisena hora i no la facin mantindran el professorat que tenien per a aquesta sisena hora i els que la facin, tindran personal de reforç. Per tant, la decisió de la sisena hora no ha d'anar lligada amb el professorat, sinó amb la reorganització d'espais i horaris", ha afirmat Bargalló de cara a la preparació d'un curs marcada per la crisi de la covid-19.

El conseller ha explicat que les instruccions estableixen que, en el pla de reorganització especial, les escoles poden decidir no fer la sisena hora si així ho creuen més factible per les condicions excepcionals.

El Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació reclama que es mantingui aquesta hora lectiva a tots els centres d'alta complexitat. En un comunicat, lamenta que la crisi de la covid-19 ha suposat una "autèntica gerra d'aigua freda" en les seves aspiracions i alerta que en alguns centres es pot passar "de l'emergència a la catàstrofe". Per això, s'oposa a l'eliminació de la sisena hora en cap d'aquests centres després de tenir constància que s'estan prenent aquestes decisions.