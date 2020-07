Educació facilitarà el curs que ve 300.000 ordinadors als alumnes a partir de 3r d'ESO

El Departament d'Educació facilitarà el curs que ve 300.000 ordinadors portàtils a tots els alumnes de 3r i 4t d'ESO, batxillerat i formació professional i 85.000 entre els docents. També garantirà 110.000 punts de connexió a internet als alumnes de qualsevol curs, també de primària, que no hi tinguin accés a casa. Són les actuacions més urgents del Pla d'Educació Digital de Catalunya, que estava previst fins el 2025 i que l'emergència de la covid-19 ha accelerat. El pla es preveu ara en tres anys i dels prop de 185 MEUR, 106 s'executaran el proper curs. "Ens garanteix que, si hi ha d'haver un altre confinament o aïllament d'un centre o municipi, puguem garantir la continuació de la tasca lectiva", ha afirmat el conseller Josep Bargalló.

El Departament d'Educació facilitarà 300.000 dispositius portàtils per als alumnes dels centres públics i concertats de Catalunya, a partir de 3r de l'ESO i fins la postobligatòria. Suposa una inversió de 99,7 MEUR (amb un pla financer previst fins el 2025).

També s'ha compromès a garantir 110.000 paquets de connectivitat, amb una inversió de 31,7 MEUR, per als alumnes en una situació de vulnerabilitat de totes les etapes. L'objectiu és assegurar que tots els alumnes puguin seguir les classes des de casa en cas d'un nou confinament o d'un escenari d'educació híbrida.

Es prioritzarà el repartiment de dispositius a partir de 3r de l'ESO fins a la postobligatòria, ja que, en una eventual situació de futurs confinaments i emergència educativa, serian els primers nivells en entrar en un model d'educació híbrida.

Educació també preveu adquirir fins a 85.000 ordinadors per facilitar-los al 100% dels docents en aquest cas dels centres públics, amb una inversió de 29 MEUR. "Els mestres i professors han estat els únics servidors públics que han hagut de fer teletreball amb mitjans propis. A tot Europa és molt evident que l'administració ha de facilitar les eines si el servidor públic ha de fer teletreball. És una situació que hem de corregir", ha reconegut el conseller en roda de premsa aquest dimarts.

L'altra gran actuació serà la instal·lació de xarxes LAN-WIFI a 1.230 centres educatius públics que encara no en tenen (23,5 MEUR) -representen més o menys la meitat d'escoles i instituts- entre aquest any i el 2021.

La intenció del Departament és que el gruix d'aquestes actuacions sigui una realitat a l'inici de curs, almenys els ordinadors. "La voluntat és tenir-les el 14 de setembre. Que així sigui en totes les actuacions segurament serà difícil, però si no és el 14, estaria bé que les tinguéssim el 15, el més ràpid possible", ha indicat el responsable d'Educació.

Aquestes actuacions formen part del Projecte estratègic per a l'acceleració de la transformació digital dels centres educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa digital, dins del Pla d'Educació Digital de Catalunya. Aquesta actuació preveu una inversió de 184,8 MEUR fins el 2025, que suposa un increment del 80% amb relació als 103 MEUR previstos inicialment. Ara bé, la situació d'emergència educativa derivada de la crisi sanitària ha fet accelerar el pla, que s'aplicarà en tres anys, especialment durant el proper curs.

El Pla d'Educació Digital té tres eixos prioritaris, que són assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l'ensenyament obligatori; augmentar el nombre de professors que tinguin la competència digital entesa com una competència clau del segle XXI i teixir una xarxa de centres digitalment transformats. La directora general d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, Mar Camacho, ha destacat que es tracta d'un projecte estratègic per facilitar l'"acceleració" de la transformació digital a Catalunya i per "abordar totes les qüestions que tenen a veure amb la bretxa digital".



Obertura de les escoles el setembre, opció prioritària i ara mateix "factible"

Preguntat pels periodistes sobre la preparació del proper curs i l'augment de contagis de coronavirus dels darrers dies, Bargalló ha reiterat que l'aposta del Departament continua sent obrir totes les escoles el setembre de "la manera més segura possible", amb grups estables que funcionin com a "bombolles". El conseller ha subratllat que en la situació actual, tot i les restriccions en alguns territoris, obrir les escoles seria una via "factible".

El titular d'Educació ha afegit que estan preparats per a un segon pla, amb la "utilització de més espais per a grups més reduïts", i per a un tercer escenari d'aïllaments en casos concrets. En aquest escenari, precisament, s'evidencia la urgència de desplegar aquest pla per reduir la bretxa digital entre alumnes i centres.