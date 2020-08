Notes de tall 2020: consulta-les aquí

Les notes de tall 2020 per accedir a la universitat ja es poden consultar. Enguany, una vegada més, el doble grau de Física i Matemàtiques tant de la Universitat Autònoma de Barcelona com de la Universitat de Barcelona són les dues carreres amb una notes de tall més alta (un 13.528 i un 13.506, respectivament). El tercer lloc també per a Matemàtiques, però a la UPC (13,202), seguida pel doble grau d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la UB (13,140). Medicina a la UB és la cinquena del rànquing amb un 13,135.

A continuació pots trobar una taula i un buscador amb totes les notes de tall d'aquest 2020. Si introdueixes Manresa al cercador obtindràs les qualificacions de tots els estudis que es cursen a la capital del Bages. La nota més alta és el 12,19 que es requereix per estudiar Medicina a la UVIC-UCC (una carrera a cavall de Manresa i Vic). Per esudiar Enginyeria d'Automoció a l'EPSEM cal un 8,99. I tanca el top 3 Infermeria de la UVIC-UCC, amb un 6,72.