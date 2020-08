Bargalló contempla que els alumnes hagin de dur mascareta a classe si hi ha risc de rebrot a la seva zona

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha obert la porta a l'ús de mascareta a la classe durant el curs 2020/21 si l'escola o institut es troba en una zona amb alt risc de rebrot de coronavirus. En una entrevista amb Rac1, ha posat d'exemple la situació del Segrià del mes de juliol per explicar en quins supòsits la mascareta serà obligatòria també a classe. "Si tiréssim tres setmanes enrere, a Tarragona no caldria que la duguessin i a Lleida hagués calgut", ha dit. Per ara, la Generalitat contempla que els estudiants la portin "sempre" arreu del centre, també en entrar i sortir, però que se la puguin treure durant l'hora de classe amb el seu grup estable, format pels companys habituals i el professor.

Bargalló ha insistit que el tancament de centres per coronavirus estarà condicionat a la detecció de dos o més casos en espais separats del centre –com edificis o blocs diferents– i que dependrà de les indicacions del Departament de Salut. "Només ens plantejarem tancar una escola si ens ho demana l'autoritat sanitària", ha resumit. No obstant això, ha remarcat que el Departament d'Educació està treballant "per obrir les escoles, no per tancar-les".

Ha explicat que en els cursos de més edat s'ha donat l'opció als centres d'apostar per un ensenyament "mixt, amb una pota que no sigui presencial" i que, per evitar diferències entre alumnes si s'ha de confinar una classe i s'ha de continuar la docència a distància, treballaran per superar aquestes desigualtats. "L'ensenyament a distància és un ensenyament que no és equitatiu", ha recordat Bargalló.