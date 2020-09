Consells per ajudar l'infant el seu primer dia d'escola bressol

La incorporació dels pares a la feina després de les corresponents baixes per maternitat i paternitat, suposa la decisió de decidir amb qui deixar els fills petits. En aquests moments, l'escola bressol és una de les principals opcions.

La preocupació pel benestar de l'infant mentre els pares treballen suposa prendre una sèrie de decisions respecte a com conciliar la vida familiar i laboral, perquè afecti el menys possible el desenvolupament dels infants. Per a això, hi ha una sèrie de pautes per ajudar els infants i els seus pares en el procés d'adaptació:

Entrar a classe amb ells



Entrar amb els petits a classe és un dels passos que han de portar a terme els pares. D'aquesta manera, els pares compartiran l'espai de l'aula amb els seus fills, i a poc a poc el nen s'anirà sentint més còmode i segur en aquest entorn.

Augmentar l'estona



Un altre dels passos que cal seguir perquè el nadó s'hi vagi habituant serà anar-hi cada dia més estona. És a dir, és recomanable que el nombre de minuts del nadó a l'escola bressol vagi augmentant a mesura que van passant els dies, fins a completar l'horari acordat per l'escola bressol i els pares.

D'aquesta forma, el petit anirà agafant ritme i s'anirà habituant als companys i cuidadors, al mateix temps que els seus pares comencen a reincorporar-se al món laboral.

Entaular relació amb l'educadora



D'altra banda, parlar amb l'educadora i entaular confiança amb ella farà que el nostre nadó se senti més segur i tranquil. És a dir, que l'infant observi que els seus pares conversen amb l'encarregada de cuidar-lo provocarà que se senti protegit.

A més, entaular confiança amb la cuidadora ajudarà els pares a conèixer l'evolució i adaptació del seu fill a l'escola bressol.

Passar temps amb ells fora



Per la seva banda, compartir i passar el temps amb el nadó a la seva sortida de l'escola bressol serà beneficiós per a ell en el procés d'adaptació, ja que aquells moments es viuran amb més intensitat i alegria.