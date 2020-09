La UVic-UCC lidera un projecte per trobar eines per reduir el risc d'inundacions sobtades

El Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha posat en marxa una xarxa de treball que identificarà les eines més adequades i precises per reduir el risc d'inundacions sobtades causades pel canvi climàtic. Així, l'objectiu principal és identificar solucions sostenibles integrades que millorin la capacitat de resposta de les administracions públiques i dels ciutadans. La xarxa compta amb un total de set socis de Catalunya, les Illes Balears i la regió francesa d'Occitània, entre les quals hi ha empreses especialitzades en models de predicció hidrometeorològica, enginyeria i planificació fluvial; administracions públiques; associacions de conservació de la natura; i grups de recerca.

El projecte es duu a terme amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) a través de la subvenció atorgada en el marc de la seva primera Convocatòria Aigua.

Segons subratllen des del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, les inundacions sobtades es produeixen com a conseqüència de pluges de molta intensitat i de curta durada, que apareixen de forma ràpida i localitzada i són de difícil previsió. Aquestes riuades afecten sobretot conques petites i amb fort pendent, característiques que coincideixen amb el 70% de les xarxes fluvials catalanes i el 100% de les balears. Es tracta, a més, de fenòmens molt destructius que s'han fet cada vegada més habituals a conseqüència del canvi climàtic.

El projecte preveu, per una banda, la posada en marxa d'actuacions d'educació i de sensibilització entre la ciutadania i, per una altra, el desenvolupament d'eines de previsió fiables. En paral·lel, promouran l'ús de solucions basades en la natura com a eines alternatives a la construcció d'infraestructures grises per tal de mitigar l'impacte de les inundacions sobtades i alhora millorar l'estat ecològic i la percepció social de les conques petites mediterrànies.