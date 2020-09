Més de 4.000 estudiants s'examinen la setmana vinent en la convocatòria extraordinària de les PAU

Un total de 4.240 estudiants s'han matriculat de les PAU en la convocatòria extraordinària de setembre i s'examinaran la setmana vinent. Excepcionalment, a causa de la pandèmia, els exàmens s'han ajornat poc més de dues setmanes respecte el calendari previst inicialment i es repartiran en tres dies: dilluns 21, dimarts 22 i divendres 25. El motiu pel qual no es fan exàmens ni dimecres ni dijous és perquè el 23 és Santa Tecla i el 24 la Mercè. Respecte les mesures de seguretat, es mantindran les mateixes que es van aplicar ja al juliol per prevenir el risc de contagi per covid. Les proves tindran lloc en horari de matí i tarda i mantenint tres franges horàries d'inici d'exàmens: a les 9, a les 12 i a les 15.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves a partir del 8 d'octubre i la preinscripció universitària tindrà lloc el mateix dia 8 i el dia 9. El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ja va arribar a un acord amb les universitats per facilitar l'adaptació als estudiants que s'incorporin més tard a les classes, un cop realitzada l'assignació de places.



Una quinzena de tribunals més

Enguany hi haurà 37 tribunals ordinaris (15 més que en la convocatòria extraordinària de 2019), que estaran ubicats a Barcelona (22), Bellaterra (6), Girona (4), Lleida (2) i Tarragona (3).

Per seus universitàries, els 4.240 inscrits a les PAU es distribueixen de la manera següent: 1.260 a la UB, 860 a la UAB, 792 a la UPC, 365 a la UPF, 418 a la UdG, 243 a la UdL i 302 a la URV.

La major part dels estudiants, 2.319 (un 55%), es presenta a les proves de la fase general i a algun dels exàmens de la fase específica i 1.921 faran només exàmens de la fase específica (1.437 són estudiants de Batxillerat i 484 de Cicles Formatius de Grau Superior). Dels 2.319, un 80% són estudiants que es presenten a les PAU per primera vegada i un 20% repeteixen la prova per millorar nota.



PAP convocatòria extraordinària

Pel que fa a la PAP per accedir als estudis d'Educació infantil i primària, un total de 814 estudiants faran en la convocatòria extraordinària aquesta prova que tindrà lloc demà divendres 18 de setembre. Els resultats també es publicaran el 8 d'octubre.