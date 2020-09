Quatre centres de la Catalunya Central ja tenen grups escolars confinats per la covid

El nombre de grups escolars confinats per un positiu de covid és de 68, el doble que aquest dimecres, quan eren 34, segons les darreres dades facilitades pel Departament d'Educació. Hi ha un total de 52 centres afectats, quan ahir eren 27. Educació ha destacat que el 99,1% dels centres de Catalunya tenen la totalitat dels seus grups en funcionament.

A les comarques centrals, ja són quatre els centres amb grups confinats per la covid. Ahir es va conèixer el cas de l'escola Doctor Ferrer d'Artés, la primera del Bages a tancar una classe després de detectar un positiu entre els alumnes de primària. Per tal d'evitar la propagació del virus, el grup classe amb qui l'infant comparteix aula romandrà aïllat durant catorze dies. Davant d'aquest contagi, l'escola d'Artés esdevé el primer centre de la comarca que aplica el pla d'actuació davant d'un cas de covid-19.

La setmana passada, abans de l'inici del curs a les escoles i instituts, també es va saber d'un grup confinat a la llar d'infants privada Diví Pastor d'Igualada. A banda d'aquests centres, a la Catalunya Central n'hi ha dos més que avui ja tenen algun grup confinat. Són l'institut escola de Piera, amb una classe confinada al segon cicle d'infatil i primària; i l'escola Alfons I de Puigcerdà, també amb un grup del segon cicle d'infantil i primària confinat.

Del total de grups confinats a Catalunya, quatre són a llars d'infants privades, 12 a llars d'infants municipals, 16 a escoles de segon cicle d'infantil i primària, 11 a instituts d'ESO, batxillerat i FP, tres a instituts escola, 14 a centres privats concertats i vuit a privats.

Hi ha dues escoles que no havien començat el curs per casos de covid-19 entre el professorat i que avui han iniciat la seva activitat lectiva: l'Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, i l'Escola Ridolaina de Montellà i Martinet (Cerdanya). El centre cerdà ha obert les seves portes aquest dijous amb cinc nous mestres substituts, els quals supleixen els que estan en quarantena arran de la detecció d'un cas positiu de covid-19. A banda d'aquests docents, hi ha un més que no estava confinat i que també està fent classe amb normalitat, segons han informat fonts del Departament d'Educació.

D'altra banda, roman tancada la llar d'infants Petit Montessori de Barcelona i s'hi afegeix l'escola bressol municipal de Gràcia, segons ha informat el departament d'Educació aquest dijous.