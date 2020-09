La ludoteca Ludugurus de Manresa prepara el nou curs

La ludoteca Ludugurus de Creu Roja Manresa començarà nou curs a l'octubre.

La ludoteca Ludugurus és un espai de joc dirigit a infants i adolescents de 4 a 14 anys. Compleix funcions integradores, realitza treballs amb les famílies i adapta el projecte, les joguines i els espais a les edats de cada grup d'infants.

L'equipament realitzarà les inscripcions a finals de setembre per començar el nou curs a l'octubre. La Ludoteca Ludugurus, en conveni amb l'Ajuntament de Manresa, seguirà oferint un dia de jocs als infants de Manresa de les 5 a 2/4 de 8 de la tarda seguint les mesures de seguretat.

Les inscripcions es faran de forma telemàtica per les famílies que ja assistien a la Ludugurus els dies 28, 29 i 30 de setembre.

Per les famílies noves, caldrà demanar cita prèvia abans dels dia 30 de setembre trucant o enviant una Whatsapp al telèfon 678404933.

Aquesta tardor també s'iniciarà l'Espai de Joc familiar amb un nou format on hi haurà un aforament màxim de 12 persones i on les famílies s'hauran de preinscriure prèviament. Només hi podrà haver un familiar per infant.

Per a més informació cal contactar amb la Ludoteca Ludugurus (tel. 678 40 49 33/ sara.cuscullola@creuroja.org) o Creu Roja a Manresa (tel. 93 872 56 44).

A l'espai de joc familiar les famílies poden gaudir dels diferents espais, activitats, conta contes i espectacles que s'hi ofereixen de forma gratuïta.