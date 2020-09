El govern espanyol permetrà «excepcionalment» contractar professors sense el màster

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha anunciat que el govern espanyol permetrà de manera "excepcional" contractar professors sense el màster de formació didàctica però que "compleixin els requisits" com a "reforç" al professorat. Celaá ha explicat que aquesta possibilitat, que serà "conjuntural" mentre duri "el curs de la pandèmia", només serà possible en aquelles comunitats autònomes on s'esgotin les llistes d'interins i d'aspirants.

La "flexibilització" dels requisits també es podria estendre a l'antic Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP). D'altra banda, Educació també preveu aprovar una ordre ministerial per "adaptar" les proves d'accés a la universitat, les PAU, seguint "un model similar al del curs passat" així com els currículums i les programacions didàctiques.

El ministeri també vol adaptar les pràctiques en formació professional i facilitarà a les autonomies un formulari per a una "recollida sistemàtica d'informació" de la situació dels centres.