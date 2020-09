Al 74% de les aules no es pot mantenir la distància de seguretat, segons CCOO

Al 74,4% de les aules de les escoles de Catalunya no es pot mantenir el metre i mig de distància de seguretat per la covid-19 i el 57,7% dels centres no ha rebut les mascaretes FFP2 pels docents o personal d'atenció educativa que n'han de dur. Així es desprèn d'una enquesta feta per CCOO la primera setmana del curs escolar a 1.750 treballadors docents i no docents de 1.246 centres públics, privats i concertats de totes les etapes educatives.

Aquestes dades han portat el sindicat a presentar una denúncia a Inspecció de Treball, segons ha explicat el responsable d'educació de CCOO, Manel Pulido. També han convocat una manifestació per aquest dimarts a les 17.30 hores davant els serveis territorials d'Educació, que a Lleida serà dimecres.