El Congrés aprova que les comunitats puguin contractar professorat sense màster de manera excepcional

El ple del Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dijous el Reial Decret Llei de mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària que, entre d'altres, permetrà a les Comunitats Autònomes contractar professorat de manera excepcional per reforçar plantilles sense el màster específic. També habilitarà la modificació dels criteris d'avaluació, promoció i titulació a Primària, Secundària, Batxillerat i FP per adequar-los a la situació provocada per la pandèmia, tal com es va fer al curs 2019-2020. L'equip docent avaluarà de manera col·legiada i global si l'alumne ha de promocionar o no, i en conseqüència ha de repetir curs, en funció de si ha assolit els objectius de cada etapa.

En relació amb la contractació, les administracions educatives podran nomenar funcionaris interins per a places addicionals de docents derivades de les mesures adoptades a causa de la covid-19 per als cossos de professors d'ensenyament secundari, tècnics d'FP, professors de música, arts escèniques, arts plàstiques i disseny i escoles oficials d'idiomes.

Un altre extrem que recull el Reial Decret Llei és la reducció de la durada dels mòduls de formació en centres de treball (FCT), respectant el mínim d'hores establertes a la llei. En el cas de l'FP de grau superior, el mòdul FCT es podrà integrar en el mòdul de projecte. En el cas de l'FP bàsica i de Grau Mig es podrà crear un mòdul de projecte per integrar-lo en la formació en centres de treball. També es podrà substituir l'estança en empreses per una proposta d'activitats associades a l'entorn laboral quan no hi hagi alternativa.

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha subratllat que la decisió de titulació s'adoptarà garantint l'adquisició dels objectius generals de l'etapa, de manera que l'alumnat podrà continuar l'itinerari acadèmic. Es titularà l'alumne quan aconsegueixi adquirir els objectius generals de l'etapa. "Afirmar, per tant, que podrà titular-se amb suspensos és senzillament fals".