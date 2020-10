Bargalló: «L'escola estarà oberta mentre la societat estigui oberta i haurà de tancar quan la societat estigui tancada»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat que l'escola estarà oberta "mentre la societat estigui oberta" i que haurà de tancar "quan la societat estigui tancada". En roda de premsa, ha afirmat que els centres educatius s'han de comportar com la resta de la societat i que, per això, si hi ha activitats econòmiques i socials en funcionament, "l'escola no pot estar tancada". Ha afegit que fins i tot en el cas extrem que la societat tanqués, l'escola "haurà de mantenir serveis", com el de menjador, i per això ha dit que "l'escola com a tal, no tancarà mai". D'altra banda, la consellera de Salut, Alba Verges, ha fet una crida a la "contenció general" en les interaccions per reduir la propagació del virus.

Davant de l'empitjorament de la situació de la pandèmia, Bargalló ha insistit que l'activitat lectiva als centres escolars "es mantindrà mentre es mantingui l'activitat econòmica i social" i ha reivindicat que les escoles "també són motor econòmic", social i emocional. A més, ha fet una crida perquè a fora hi hagi la mateixa exigència que als centres eductius: "Si allò que estem fent a l'escola, qui ens ho demana ho fes a casa seva, a la seva empresa o a la trobada amb amics i familiars, segurament no estaríem on som ara", ha asseverat. El conseller ha assegurat que amb això no volia fer un retret sinó "un crit".

A més, ha explicat que tant Educació com Salut treballen per augmentar les mesures que ja s'apliquen. En aquest sentit, ha detallat que hi ha un grup centrat en mirar d'augmentar la ventilació als centres educatius.

Ara per ara, però, ha reiterat la voluntat de mantenir les escoles obertes "mentre l'autoritat sanitària no digui el contrari". Ha assegurat que estan oberts a escoltar les opinions de tots els epidemiòlegs i científics i ha explicat que parla sovint, i tenia previst fer-ho aquest divendres, amb el físic Àlex Arenas, que ha apostat per tancar els centres educatius.



Famílies que es neguen a dur mascareta



En ser preguntat pel problema sorgit perquè algunes famílies es neguen que els seus fills portin mascareta, avançada per RAC1, el conseller ha dit que es tracta d'un nombre reduït de famílies, que ha xifrat en una vintena arreu del territori. Bargalló ha explicat que cal diferenciar entre aquells alumnes que tenen un informe mèdic que desaconsella l'ús de la mascareta o, fins i tot, l'assistència al centre, dels que no la volen dur per qüestions "ideològiques".

Pel que fa als primers, reben atenció educativa a casa, mentre que en el cas dels segons s'atén l'alumnat que és a casa "però no es fa activitat lectiva normal perquè l'activitat lectiva normal es fa al centre, excepte per motius mèdics". El conseller ha afirmat que l'alumne és atès perquè hi té dret i ha afegit que s'està intentant "fer mediació" amb els pares "per no haver d'arribar a allò que la llei preveu".

En aquest sentit, ha dit que d'una manera similar s'està actuant amb l'absentisme per por a la pandèmia. El conseller ha valorat positivament l'evolució en aquests casos, ja que ha assegurat que el volum no és el que hi havia a principi de curs ja que, a poc a poc i amb el treball de direccions i agents comunitaris, s'ha aconseguit una reincorporació gradual a les aules.

Bargalló ha explicat que es continuarà treballant en aquests casos però ha alertat que si no se soluciona el conflicte, "arribarà algun moment que s'haurà de fer algun altre tipus d'actuació". Ha afegit, però, que la majoria són famílies vulnerables, amb manca d'informació i por tramesa per 'fake news'. "S'ha de treballar amb molta explicació abans de prendre mesures repressives, que la llei permet i que en alguns casos haurem de fer", ha dit.



Vergés reconeix l'empitjorament de la situació



De la seva banda, la consellera de Salut ha reconegut l'empitjorament de la situació de la pandèmia i ha considerat "lògic" continuar amb un creixement "intens" perquè no han passat prou dies per veure els efectes de les mesures posades en marxa divendres passat. "Són dades que ens preocupen molt, moltíssim", ha declarat, alhora que l'impacte assistencial també és "evident" en els darrers dies, ha recordat. Vergés ha assegurat que un cop feta aquesta anàlisi, si s'han de prendre noves mesures, es prendran.

Pel que fa al toc de queda, ha insistit que no està descartat i que el Govern va aprovar un decret que permet reduir la llibertat de moviments. En aquest sentit, ha afirmat que en la reunió del Consell Interterritorial de Salut el que va fer és demanar un informe jurídic sobre la necessitat que aquest toc de queda s'hagi de fer a través de l'estat d'alarma, ja que consideren que s'ha "d'esclarir" aquest extrem.