L'Escola Montserrat de Sant Vicenç guanya el Premi a la millor campanya promocional d'FP Dual

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç ha estat proclamada aquest matí guanyadora del Premi a la millor campanya promocional d'FP dual, dotat amb 800 euros, i convocat per Generalitat de Catalunya i Bankia, per impulsar i desenvolupar diversos projectes de foment dels ensenyaments professionals, en centres educatius de Catalunya. La gala, que s'ha fet en format virtual, ha donat el segon premi, de 400 euros, a l'Escola Pia de Mataró; i el tercer, de 200 euros, a l'Institut Baix Camp.

La campanya de promoció, realitzada per alumnes del cicle de Màrqueting i publicitat, es va centrar en la producció d'un vídeo promocional, el disseny d'un passaport al món laboral per buscar la complicitat de les empreses, un important treball de difusió i publicitat en xarxes socials i l'organització d'actes paral·lels com un afterwork amb empreses del territori per celebrar els 70 anys de l'Escola Montserrat.

Des de l'Escola Montserrat han mostrat la satisfacció per haver-se endut el guardó i han volgut destacar les altes dosis d'esforç, constància i entusiasme de l'alumnat en aquesta campanya, un equip format per Laia Murgadella, Ariadna Solé, Alba Riera, Ian Lanza, Clàudia Arocas, Sandra Puerta, Andrea Coz, Fiona Selga, Aida Claret, Jordi Bricollé, Aleix Estany, Núria Capdevila i Sheila Porras, sota la coordinació de la seva tutora Laura Torra.