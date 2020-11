Els sindicats d'educació reclamen a Manresa més seguretat i més personal

Una quinzena de persones convocades pels sindicats ESTEC-STEs, UGT, CCOO, la CGT i la intersindical CSC, han protestat avui a la tarda a Manresa contra la gestió que el departament d'Educació està fent dels centres educatius i per l'«arrogància i la manca d'empatia» que diuen que té envers el personal docent i laboral, i envers els alumnes. És la quarta concentració que convoquen els sindicats aquest curs davant els Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, i ha culminat amb un tall de la circulació d'entrada a Manresa per la carretera de Vic, durant els 15 minuts en què s'ha llegit el manifest. També van empaperar l'edifici de cartells reivindicatius.

Els sindicats retreuen al departament que no hagi escoltat les demandes que estan fent des de començament de curs, i l'acusen de «voler que treballem sota mínims quant a recursos de seguretat, de personal, de logística, d'infraestructures i de materials», per la qual cosa, «lluny d'aportar la confiança i la serenor necessàries, el que estan generant és sobrecàrrega i estrès a tot el col·lectiu».

Bona part de les demandes es reiteren en el mateix del setembre: una reducció de ràtios, doblar la contractació de docents «i si no hi ha substituts que converteixin tots els terços de jornada en jornades senceres», jornades intensives compactant l'horari lectiu, mantenir una bona higienització dels espais, abastir dels EPI i mascaretes FFP2 i material de més protecció, i fer cribratges massius de PCR a tots els centres.

A tot plegat s'afegeix la negativa dels sindicats «a les pretensions dels departaments d'Educació i Sanitat de traspassar funcions clarament de l'àmbit sanitari al personal docent», en referència a la possible supervisió dels professors al mostreig per mitjà de frotis nasal dels alumnes. «Demanem des d'aquí que a cap docent se li acudeixi fer-ho», i atribueixen aquesta «ocurrència del departament a la negativa de contractar professionals qualificats i formats que supervisin aquest mostreig». En la protesta, els sindicats també han retret a Educació «que els 300.000 ordinadors portàtils que el departament va prometre per l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i batxillerat i els 85.000 que s'havien de repartir entre els docents, encara no han arribat».



Denuncia a Inspecció de Treball

Més enllà de la protesta, els sindicats també han anunciat la denúncia que havien presentat a Inspecció de Treball contra el departament d'Educació per no complir les mesures de seguretat que exigeixen per als centres. Així ho ha anunciat la delegada sindical d'USTEC-STEs, Ester Plans, que ha resumit el contingut de la denúncia amb l'incompliment d'uns «punts clau» com són la falta d'higienització als centres, la impossibilitat de complir amb el distanciament «amb aules de fins a 38 alumnes», o la mateixa seguretat, per falta de material protector. A més «s'està fent treballar personal vulnerable amb aquestes condicions».