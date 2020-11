Educació permetrà aprovar el batxillerat amb assignatures suspeses sempre que la nota mitjana sigui l'aprovat

El Departament d'Educació ha aprovat unes instruccions sobre el batxillerat que estableixen que es podrà obtenir el títol amb assignatures suspeses sempre que la nota mitjana sigui l'aprovat. Segons el document, al qual ha tingut accés l'ACN, els equips han d'adoptar les decisions de manera "col·legiada i s'han de basar en l'evolució de l'alumne en conjunt, la maduresa acadèmica i les competències corresponents". La repetició serà "excepcional" i no dependrà només de si hi ha matèries sense superar. Aquest document va en la línia del que ja es va aplicar a final de curs passat, atenent les noves circumstàncies provocades per la pandèmia. S'estableix un mínim de presencialitat del 50%, que es pot incrementar en cas d'alumnat vulnerable.