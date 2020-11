Comença una campanya per visibilitzar el futbol femení a secundària

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha presentat el projecte '#Orgullosa, futbol per a la igualtat', un programa educatiu amb 20 activitats per a secundària per trencar estereotips i prejudicis del gènere al voltant del futbol i el futbol-sala femení i divulgar el projecte. El programa, impulsat per la Federació Catalana de Futbol i l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC), s'emmarca dins de la campanya #Orgullosa, en marxa des del 2017, que ha contribuït al fet que hi hagi 10.902 noies federades com a jugadores, entrenadores o àrbitres i ha beneficiat 759 equips de futbol i futbol-sala femení la temporada 2018-2019. "En els últims temps hem començat a veure una transformació", ha destacat Budó.

La consellera ha destacat la importància "de la implicació dels clubs i de les entitats que aposten per l'esport femení. Des de les administracions els acompanyarem", ha afirmat.

Ha afegit que "el futbol femení es comença a projectar i a ser un referent. Hem de continuar treballant en aquest sentit". Budó ha insistit que "també hem de treballar perquè hi hagi entrenadores o directives en els clubs esportius, també s'ha d'abordar aquesta transformació". Finalment, ha reivindicat "els drets laborals de les dones que practiquen esport".