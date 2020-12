Bargalló garanteix que els centres educatius obriran després del Nadal amb normalitat

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha estat taxatiu aquest dilluns assegurant que els centres educatius "no tancaran" i reprendran amb normalitat el curs després de Nadal. El conseller ha recordat que ni en el pitjor moment de la segona onada es va plantejar el tancament de les escoles i que ara tampoc és una possibilitat que estigui sobre la taula sigui quina sigui la situació sanitària. "Ni en el cas d'un confinament total, que no es preveu en absolut, tancaríem les escoles", ha afegit. També ha destacat que les escoles "són segures" perquè "han fet bé les coses" i ha assenyalat que la societat "n'hauria d'aprendre" per tenir un Nadal segur. "Per anar bé hauríem de fer el mateix a casa que a les escoles", ha reblat.

Després de reunir-se amb l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, i l'equip directiu de l'Institut Escola Catalunya, el conseller Bargalló ha fet una valoració "molt positiva" del primer trimestre escolar que finalitza aquest dilluns.

El conseller ha assenyalat que malgrat les pressions "de tota mena" i els "discursos catastrofistes" del mes de setembre, el curs es va posar en marxa amb normalitat i que en aquests mesos ha acumulat menys incidències de les que s'han registrat a la comunitat perquè les escoles "són espais segurs".

Bargalló ha agraït la feina de professorat, equips directius i famílies, però especialment ha valorat "la responsabilitat dels alumnes" a l'hora de seguir les mesures sanitàries. Aquí, el conseller ha apuntat que la societat faria bé "d'aprendre" de les escoles i aplicar les mateixes mesures que s'han pres a les aules a les llars per tenir "un Nadal segur". "Demanem a tots i totes que prenguem exemple de l'escola", ha insistit.

El conseller d'Ensenyament també ha lamentat que com a societat "no n'hem après" quan encara hi ha qui posa en dubte que el curs es reprendrà amb normalitat després de les festes de Nadal. Aquí, ha reiterat en diverses ocasions que les escoles "no tancaran" ni en cas d'un confinament total com el del passat mes de març. "Si això es produís, cosa que no es preveu, tampoc tancarien perquè es mantindrien serveis essencials per garantir la conciliació de les famílies i l'atenció de l'alumnat vulnerable", ha reblat.

Sobre el fet que moltes escoles hagin recomanat als seus alumnes que s'enduguin el material escolar a casa durant Nadal en previsió d'un possible confinament, el conseller ha tret ferro a la qüestió recordant que altres anys també ho feien i que moltes altres escoles del país no ho han fet. "Hi ha escoles que ho han recomanat i d'altres que no. Per sort, els prop de 5.500 centres educatius de Catalunya donen per una gran diversitat i riquesa", ha afegit.