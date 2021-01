El CFP de Manresa començarà el proper dilluns els cursos de formació ocupacional

El Centre de Formació Pràctica (CFP) de Manresa comença aquest dilluns vinent el primer dels cursos de formació ocupacional que el Servei d'Ocupació de Catalunya ha aprovat per aquest any 2021. Es tracta dels cursos de mecanització per arrencament de ferritja, del que se'n faran dues edicions, i de muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial. Les inscripcions per a tots els cursos són obertes. Totes dues formacions permeten a l'alumne obtenir un certificat de professionalitat de nivell 2, un document que acredita els seus coneixements en aquesta matèria i que dona accés a formació superior.

El primer curs començarà el pròxim dilluns 18 de gener i serà el de mecanització. La segona edició d'aquest curs començarà el dia 8 de març, es tracta d'una formació de 550 hores, més 80 hores de pràctiques en empreses. El curs de muntatge i posada en marxa de béns d'equip i maquinària industrial començarà el dia 8 de febrer. Aquest curs té una durada de 610 hores, a més de 80 hores de pràctiques en empreses.

Formació «blended»

A més dels cursos ocupacionals, el CFP ofereix aquest trimestre formacions de més curta durada, la majoria de les quals subvencionades i adreçades a professionals del sector del metall. Alguns d'aquests cursos s'ofereixen en modalitat "blended", que permet a l'alumne decidir si vol fer la formació de manera presencial, en línia, o una combinació de les dues modalitats. Entre aquesta oferta de cursos hi ha d'impressió 3D, de disseny assistit per ordinador, de robòtica industrial, d'interpretació de plànols, entre d'altres.

Programa de Transformació Digital

El CFP, a través de la Unió Patronal Metal·lúrgica, participa en el programa "Transformació digital", que ofereix acompanyament a microempreses i autònoms del sector del comerç en la digitalització del seu negoci. Entre les accions que s'hi inclouen hi ha la millora o la creació del web corporatiu o botiga en línia, l'atenció als clients de manera virtual amb una agenda online per gestionar les cites, la utilització de les xarxes socials com a eina de relació amb els clients o la formació específica en comerç i pla de màrqueting, informàtica i comunicacions.