El Sindicat de Professors de Secundària critica que es permetin les jornades de portes obertes presencials

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) troba "molt irresponsable" que els centres educatius facin jornades de portes obertes presencials per a la matriculació del proper curs. Segons el sindicat, això "posa en greu risc de contagi el professorat, l'alumnat i els assistents a les visites", i és contradictori que es permetin trobades de més de sis persones, com autoritza el Departament d'Educció. Des de Professors de Secundària fan una crida pública a les famílies demanant-los que, per la seva seguretat, per la dels seus fills i per la de tots plegats, no assisteixin a aquestes jornades de portes obertes.

"Mentre països com Alemanya, Itàlia, Regne Unit o França estan tancant els instituts, aquí es convida a tothom a unes portes obertes. Tot i que el Departament d'Educació diu que serà en grups d'un màxim de deu persones, més tres professors, això resulta contradictori si al carrer et posen una multa per anar més de sis persones", conclouen.

Segons va avançar l'ACN, el Departament d'Educació ha autoritzat les jornades, que l'any passat es van cancel·lar, i ha fet arribar als centres unes instruccions per a la seva realització. Així, s'haurà de demanar cita prèvia i la presència de les famílies en els centres s'haurà d'organitzar en grups de com a màxim 10 persones, acompanyades de fins a tres persones del centre. A l'entrada de l'escola s'haurà de prendre la temperatura als visitants i caldrà rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. El format de les visites haurà de ser el d'una reunió i "preferentment a l'aire lliure".

Educació estableix que els centres hauran d'organitzar el sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies, de manera individual o fins a 10 persones, de tal manera que s'eviti la presència simultània de famílies de grups diferents abans, durant i després de cada torn. El document concreta que es permet la presència de les famílies als centres fora de l'horari escolar.

La preinscripció està prevista del 15 al 24 de març de manera telemàtica però el Departament no estableix un calendari tancat per a les portes obertes sinó que els centres les podran organitzar "durant el període que considerin adient". L'objectiu és garantir que aquestes visites es facin de forma "esglaonada".

En el cas que la visita es faci a l'interior, les finestres hauran d'estar obertes. Les instruccions concreten també que la visita dels diferents espais del centre "s'ha de fer en el marc d'aquesta reunió o de manera virtual".

A més, s'hauran de seguir les recomanacions bàsiques, com la distància mínima d'1,5 metres entre les persones participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència. S'especifica també que no es podrà lliurar cap documentació en paper.

D'altra banda, abans i després de cada visita el centre haurà de desinfectar els espais utilitzats, especialment les superfícies de contacte com cadires, taules o poms de les portes.