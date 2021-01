ARXIU PARTICULAR

L'escola Fedac impulsa «Projectem el Bages»

Fa ja dos mesos que es va iniciar el projecte «Projectem el Bages» de l'escola Fedac amb el qual visibilitzar mitjançant activitats els indrets i personatges més rellevants de la comarca. Han passat per aquest projecte, Anna Esquius i Cristina Martí, fundadores i emprenedores de l'empresa Atípic comunicació ubicada a Salelles. El jesuïta de la Cova Xavier Melloni va parlar als alumnes sobre Sant Ignasi. També cal remarcar el treball de camp de la ruta de la narració que consisteix en un recorregut on es visiten personatges il·lustres i espais destacats de Manresa, com ara els edificis modernistes de l'arquitecte Oms, l'escultura de Joaquim Amat-Piniella, l'institut Lluís de Peguera i la plaça Simeó Selga i Ubach. Tots els espais s'utilitzaran posteriorment perquè els alumnes creïn una narració.