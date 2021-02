Estudiants reclamen que s'injectin diners de manera immediata a les universitats per evitar la «ruïna»

L'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) ha reclamat que s'injectin diners de manera immediata a les universitats per evitar que aquestes "caiguin en la ruïna". L'organització ha alertat que la situació des del punt de vista econòmic és "molt preocupant" i ha considerat indispensable un pla de xoc adaptat a les necessitats dels estudiants per evitar que l'abandonament dels estudis. Ha afegit que la situació extrema és el resultat d'anys de preus "abusius" i la "negativa de la Generalitat a rebaixar les taxes universitàries als nivells reclamats pel Ministeri d'Universitats". L'AJEC ha reclamat també la convocatòria immediata d'una comissió d'estudiants extraordinària del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Els estudiants han insistit que estan sent silenciats i que les decisions provocades per la pandèmia que els afecten es prenen de forma unilateral. Altres de les seves propostes són un pla d'acció immediat per garantir la salut mental del jovent en coordinació amb les universitats, un pla contra la bretxa digital i la implantació progressiva de la presencialitat.