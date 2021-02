Selectivitat 2021: les PAU seran del 8 a l'11 de juny

Les proves d'accés a la universitat (PAU) es duran a terme a Catalunya entre els dies 8 i 11 de juny i mantindran l'estructura i organització que es va aplicar en la convocatòria de l'any passat, han confirmat fonts de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat (SUD).

Segons les mateixes fonts, en la convocatòria del 2021 «es mantindran les adaptacions del 2020», amb l'única diferència que les PAU «tornen a les dates de sempre», el mes de juny, tot i que, com l'any passat, es continuaran portant a terme en 4 dies en lloc dels 3 que eren habituals abans de la pandèmia.

Així, com en l'edició del 2020, les proves estaran marcades per un distanciament més gran entre alumnes, l'ús de mascareta i altres mesures d'higiene, i més flexibilitat en les opcions a desenvolupar per l'alumne en cada prova.

De la mateixa manera que el 2020, es mantindran tres franges horàries per als exàmens, que són de 09.00 h a 10.30 h, de 12.00 h a 13.30 h i de 15.00 h a 16.30 h, i les pauses entre proves es destinaran a la neteja i desinfecció de les instal·lacions.

Com l'any passat, els exàmens de les PAU es faran en universitats, però també en centres de secundària, públics i concertats, per habilitar més espais i afavorir el compliment de les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la Covid.

En 63 municipis

Les PAU 2020 es van celebrar en 216 tribunals (165 el 2019) entre universitats i instituts, situats en 63 municipis (20 el 2019), a fi d'evitar els desplaçaments en la mesura que fos possible i que els alumnes esperessin poc entre exàmens.

La prematrícula a la prova del 2021 per a estudiants de 2n de batxillerat s'ha establert entre el dimarts 16 de febrer i el dilluns 1 de març.

La matrícula per a alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat i per als que cursen actualment o hagin cursat anteriorment un cicle de formació professional de grau superior, serà del 14 al 27 de maig.

El 25 de juny es coneixeran els resultats de les proves i la convocatòria extraordinària serà entre els dies 7, 8 i 9 de setembre.

D'altra banda, la prova d'aptitud personal (PAP) dels graus d'educació infantil i educació primària es portarà a terme el pròxim 10 d'abril, abans de la selectivitat, a diferència del que va passar l'any passat, i els resultats se sabran el 4 de maig.