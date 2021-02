La Vedruna d'Artés oferirà un cicle formatiu d'olis i vins

L'escola Vedruna d'Artés, que cursa estudis d'infantil, primària i secundària, ampliarà de cara al curs vinent la seva oferta educativa i oferirà un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'elaboració d'olis d'oliva i vins. Es tracta dels primers estudis de formació professional que s'oferiran al municipi bagenc i l'únic cicle d'aquestes característiques que hi ha a la Catalunya Central. Per dur a terme aquesta formació, el centre ha signat un conveni amb el Celler Cooperatiu d'Artés (Artium).

La directora de l'escola Vedruna d'Artés, Montserrat Barrera, destaca la idoneïtat d'oferir uns estudis d'aquestes característiques en un municipi i una comarca amb una llarga trajectòria vitivinícola. Ara, el centre està treballant en els continguts del cicle amb la col·laboració dels diferents productors del municipi, de qui ha tingut molt bona resposta, per tal «d'adaptar-los al màxim a l'entorn i a les necessitats que s'estan detectant al sector».

El cicle formatiu serà semipresencial i les classes pràctiques es faran a la vinya o al Celler Cooperatiu i les teòriques online. La formació tindrà una durada de dos cursos, amb un total de 2.000 hores, i està adreçada tant a persones que ja treballen al sector, però que no tenen formació o volen ampliar-la, com als joves a partir de 16 anys que volen formar-se en una professió que, segons Barrera, s'ha detectat que «necessita gent qualificada i també un canvi generacional», i que no compta una oferta formativa d'aquest estil a la zona.