Adeu a les carreres de tres anys. El Ministeri d'Universitats està treballant en un reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris –de moment és només un esborrany– que mantindrà definitivament l'estructura bàsica dels graus de 240 crèdits (quatre anys).

Els graus de 180 crèdits (tres anys) van ser impulsats pel controvertit ministre d'educació del PP José Ignacio Wert, que el 2014 va publicar un decret de modificació dels estudis superiors per introduir aquest tipus de carreres, majoritàries a Europa. La reducció de la durada dels graus suposava l'allargament, en la majoria dels casos, dels màsters, que passarien de l'any actual a dos cursos. Va ser el denominat model del 3+2, durament rebutjat pels estudiants, perquè podia suposar un important encariment dels estudis (els màsters són més cars). Al seu dia, la Generalitat sí que va recolzar la mesura. Van ser dels pocs a fer-ho perquè fins a la Conferència de Rectors Universitaris d'Espanya (CRUE) va acordar aplicar una moratòria al 3+2. Just l'any acadèmic en què acabava la moratòria (2018-19), la universitat catalana va estrenar un total de 19 noves titulacions de 180 crèdits, que es van afegir al grau de Global Studies, que des de feia dos anys impartia la Pompeu Fabra, i cinc titulacions d'universitats privades més. Entre aquestes noves carreres hi havia Cinematografia, Paisatgisme i Ciències Urbanes.

El reial decret que prepara el ministeri que dirigeix Manuel Castells estableix la següent configuració per a la formació universitària: grau, màster i doctorat. Els primers seran sempre de 240 crèdits (quatre anys) amb l'única excepció d'aquells que per directrius europees han de ser més extensos: 300 o 360 crèdits. Els màsters seran de 60, 90 o 120 crèdits, mentre que al doctorat s'hi accedirà havent superat els 300 crèdits en les dues etapes formatives anteriors.

Fonts del ministeri expliquen que el reial decret té per objectiu «afavorir l'autonomia universitària en la planificació i definició de les característiques de la seva oferta acadèmica». També possibilita «l'ordenació de l'oferta de títols oficials per part de les comunitats autònomes en el desenvolupament de les seves competències».