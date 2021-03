Comença la preinscripció escolar per al curs 2021-2022 de manera completament telemàtica

La preinscripció escolar per al curs 2021-2022 comença aquest dilluns i ho fa de manera completament telemàtica. Així, entre aquest dilluns i el 24 de març s'haurà de fer la preinscripció a educació infantil de segon cicle i primària; i del 17 al 24 de març ho hauran de fer els estudiants de secundaria. El tràmit es podrà fer a través de qualsevol dispositiu mòbil i les famílies que tinguin algun impediment per fer-ho es poden dirigir als centres educatius o a les oficines municipals d'escolarització. L'oferta per al proper curs és de 40.997 grups a infantil, primària i ESO. Es preveuen 3.241 alumnes menys a P3 i, per primera vegada hi haurà una reducció a 1r d'ESO, amb 2.579 estudiants menys.

El Departament d'Educació ha impulsat el portal 'preinscripcio.gencat.cat' on les famílies poden trobar tota la informació per completar el procés. Un cop feta la preinscripció i a partir del 19 d'abril es podrà fer el seguiment de la sol·licitud i al juny es podrà conèixer la plaça finalment obtinguda. La formalització de la matrícula serà del 14 al 18 de juny fins a 1r d'ESO i del 28 de juny al 2 de juliol entre 2n i 4t d'ESO.

Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, el període anirà de l'11 al 17 de maig per a batxillerat i cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny i del 25 al 31 de maig per a cicles de grau superior i d'arts plàstiques i disseny.

Criteris de puntuació

Entre els criteris per determinar la puntuació hi ha el de tenir germans que estan estudiant al centre o que el pare, mare o tutor legal hi treballi, que donen 40 punts. Se n'obtenen 30 quan el domicili habitual de la família es troba dins de la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, 20 si és el lloc de feina del pare, mare o tutor el que està dins la zona i 10 quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc. A Barcelona, quan el domicili està situat en el mateix districte municipal que el centre escollit en primer lloc, però fora de la zona educativa, se sumen 15 punts. D'altra banda, també hi ha 10 punts si es percep la renda garantida de ciutadania o si algun membre de la família té una discapacitat.

Hi ha també un criteri complementari, que és el de ser família monoparental o nombrosa, que suma 15 punts addicionals, que serviran de desempat.

El Govern va aprovar recentment el nou decret d'admissió però el gruix de les mesures s'aplicaran a partir del curs 2022-2023. Tot i això, des d'Educació han explicat que enguany han començat a posar en marxa el criteri d'aplicació de les reduccions de capacitat de l'oferta educativa, tant a l'escola pública com a la concertada, per evitar l'excés de vacants i reduir la segregació.

En aquest sentit, més de la meitat de grups de P3 han sortit amb una oferta inicial de ràtios inferior a 25 alumnes. Tot i la voluntat de manteniment general de grups expressada per Educació, a P3 n'hi haurà 23 menys i a 1r d'ESO 40.