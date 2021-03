Educació prorroga un any més la prova pilot de la jornada continuada als centres on s'aplica per la pandèmia

El Departament d'Educació prorrogarà un any la prova pilot sobre la jornada continuada que s'està portant a terme en alguns centres escolars. Segons han explicat fonts de la conselleria, s'ha pres la decisió tenint en compte l'actual context de pandèmia. A més, en aquests moments s'està treballant sobre els horaris dels nous instituts-escola i Educació demanarà que a l'ESO facin "horari saludable". Les associacions de famílies dels centres que formen part d'aquesta prova pilot, uns 25, han demanat a Educació que faci públics els resultats d'aquesta prova i els permeti mantenir la jornada continuada i participar dels processos de decisió.

L'horari compactat es va posar en marxa fa deu anys en un conjunt d'escoles d'infantil i primària i des de fa sis Educació va començar una prova pilot per tal d'avaluar el funcionament d'aquest nou model de jornada escolar fins arribar a uns 25 centres.

Les associacions de pares i mares i de famílies d'aquests centres han explicat que, tot i que Educació no ha publicat els resultats de l'anàlisi feta, aquests han estat "molt positius". La comunitat educativa valora que la jornada continuada comporta millores de resultats educatius i també la baixada de l'absentisme i la "conflictivitat" de l'espai migdia i les hores de tarda.

Defensen que l'experiència de les escoles pilot "demostra un alt grau de satisfacció i la voluntat de mantenir aquest model de jornada, tant per part dels infants, de les famílies, dels equips docents i dels ajuntaments". I és que asseguren que també ha servit per promoure horaris més saludables en el conjunt dels municipis on s'ha aplicat.



Mantenir l'horari i estendre'l

Les associacions de famílies han explicat que any rere any s'ha aprovat la continuïtat de la jornada continuada i per això han demanat el seu manteniment "de manera indefinida" i la seva extensió arreu de les escoles de Catalunya.

En aquest sentit, han criticat la proposta que el Consell Escolar va fer l'any passat per unificar l'horari escolar però dins de la jornada partida, amb una nova organització de 9 a 12.00 i de 14 a 16.00 hores. Aquest model no es va arribar a aplicar aquest curs dins del context de la pandèmia i les associacions de famílies han expressat la seva "inquietud i frustració davant el risc de perdre el model de jornada continuada".

Les associacions han reclamat a Educació que faci públiques totes les dades sobre la prova pilot i deixi que siguin les famílies, els infants i els docents els que decideixin la jornada escolar "més adient" en cada cas. Aquesta elecció s'hauria de poder fer per votació de la comunitat educativa.