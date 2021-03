Les Jornades Lacetània analitzaran com la pandèmia ha portat un model de vida en línia

"Encarant el futur amb optimisme". Així es presenten les 35enes Jornades Lacetània, que se celebraran la setmana vinent, del 22 al 26 de març, després que l'anterior edició hagués d'anul·lar-se com a conseqüència del confinament i el tancament dels centres educatius. Precisament les Jornades d'enguany es dedicaran a analitzar i reflexionar com ha canviat el món durant el darrer any, sota el títol de "La vida en línia". Com sempre, el programa inclou ponències, tallers i altres activitats en les que participen alumnes i professors del centre i que aquest any es podran seguir des de casa o bé des del mateix institut.

La xerrada inaugural anirà a càrrec de Ramon Barlam, mestre, professor i especialista en les TIC i atenció a la diversitat, que parlarà sobre els canvis que les innovacions digitals han portat a la nostra vida, i molt especialment en l'àmbit educatiu. Aquesta xerrada es farà el dilluns 22 de març a les 19 hores i es podrà seguir per YouTube en aquest enllaç. Prèviament, a les 18.45 hores, la sala 2000 de l'institut acollirà l'acte institucional d'inauguració de les Jornades, amb la presència de l'alcalde de Manresa, el regidor d'Ensenyament, la presidenta de la Fundació Lacetània i un representant del departament d'Ensenyament.

Durant la setmana, les Jornades Lacetània també comptaran amb la col·laboració de professionals de diferents àmbits com Liliana Arroyo, sociòloga, col·laboradora de Catalunya Ràdio i autora del llibre "Tu no ets la teva selfie"; Ricard Sabata, matemàtic i programador, que parlarà sobre la intel·ligència artificial i com aprenen les màquines; i Josep M. Mallarach, geòleg especialista en temes ambientals i gestió d'espais naturals protegits, que farà una ponència sobre la relació global entre l'home i la natura enfront del món digital. També hi participaran els Mossos d'Esquadra parlant sobre ciberassetjament, o GVC Gaesco amb una xerrada sobre els sistemes monetaris digitals.

Les Jornades volen convidar els alumnes del centre a reflexionar sobre com han canviat les coses en àmbits tan diversos com l'educació, el treball, el comerç o l'oci. Tot i els canvis, l'institut afronta aquesta nova edició de les Jornades Lacetània amb energia i il·lusió, dos ingredients necessaris per fer front a aquests temps d'incertesa i continuar apostant per l'ensenyament i la divulgació, amb el convenciment que el covid-19 passarà però que la vida en línia ha arribat per quedar-se, amb tots els seus avantatges i inconvenients.