L'última edició de Talent a les Aules ja té finalistes

Ja es coneixen les dates i els finalistes de l'edició d'aquest curs, la sisena, de Talent a les Aules, el projecte de Talent Factory que pretén fomentar la cultura emprenedora entre estudiants de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat i cicles formatius. En total, uns vint joves de Viladecans i Gavà han sigut premiats amb una formació sobre plans empresarials i una altra sobre planificacions econòmiques i financeres, a càrrec dels Serveis d'Empresa i Emprenedoria de l'ajuntament de la seva respectiva ciutat. L'objectiu: fer una proposta de negoci simulada que s'alci com la millor en la final del concurs, prevista per al mes de maig.

L'anunci dels finalistes no només es va comunicar telemàticament a cada centre, sinó que també es va fer públic a la secció #Talent del programa de ràdio Recursos Homínids, de RNE 4. Per a aquesta final, cada municipi presentarà deu projectes realitzats en parelles pels i les finalistes.



Els premis

Els tres projectes guanyadors, com és habitual, obtindran un premi per als seus responsables. Els tercers seran recompensats amb una formació en una escola de negocis; els segons, amb la visita a l'ecosistema emprenedor de Barcelona, i per als primers, la visita a diferents ecosistemes emprenedors europeus. En l'última edició, aquest primer premi va ser per a les viladecanenques Carla Medina i Laura Maíllo, amb una idea d'aplicació mòbil per millorar el dia a dia dels nens i nenes amb càncer.