La biblioteca del Lacetània aconsegueix el segell #biblioactivacovid que atorga Educació

La biblioteca de l'institut Lacetània de Manresa ha estat distingida amb el segell #biblioactivacovid que atorga el departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i que reconeix les biblioteques dels centres educatius que, en temps de pandèmia, porten a terme iniciatives per facilitar l'aprenentatge, promoure la lectura i afavorir l'equitat entre els alumnes. Aquest reconeixement s'emmarca en el projecte de biblioteques escolars Puntedu en el qual participen biblioteques tant d'escoles de primària com de centres de secundària.

Entre les accions que s'han impulsat des de la biblioteca del Lacetània hi ha l'habilitació d'un espai de recomanacions culturals (literàries, musicals, filmogràfiques, etc.) a la seva cartellera física, que també es poden consultar al seu blog (bibliotecalacetania.blogspot.com) i al seu compte d'instagram (@biblio_lacetania). Qualsevol persona vinculada a la seva comunitat educativa hi pot fer les aportacions que desitgi. A més de la breu ressenya de l'obra, també hi consta la nota amb la que, a títol personal, la puntuarien, les pàgines / durada i, ja des de la pròpia biblioteca, s'hi afegeix la referència a les biblioteques més properes on es pot trobar el document recomanat, si no són en el propi fons bibliogràfic.

La biblioteca de l'institut Lacetània compta amb més de quaranta anys de trajectòria. Va impulsar-se gràcies a una de les professores del centre, també bibliotecària, i el seu projecte es va anar fent gran fins arribar a dia d'avui, en què la biblioteca és oberta durant 7 hores diàries amb una bibliotecària responsable a jornada completa contractada per l'AMPA del centre, un fons de més de 15.000 documents, gairebé 200 metres quadrats de superfície, dos espais digitals i un catàleg en línia. La biblioteca dona servei als alumnes i famílies d'ESO, batxillerat i cicles formatius i a tot el personal docent i i de serveis de l'institut.