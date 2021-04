El Ministeri d'Universitats i les autonomies acorden congelar els preus de les taxes de grau i màster el curs vinent

El Ministeri d'Universitats i les autonomies han acordat aquest dilluns congelar els preus màxims de les taxes públiques de segona, tercera i quarta matrícula de graus i també dels màsters no habilitants de cara al curs vinent. Per tant, es prorroguen les condicions d'aquest curs (2020-2021) per al curs 2021-2022. El Ministeri d'Universitats explica en un comunicat que la Conferència general de política universitària ha aprovat la proposta del govern espanyol de mantenir les condicions que es van aprovar en la reunió del 27 de maig de 2020 i remarca que continuen amb la mateixa línia de treball per la situació econòmica i social provocada per la covid-19.