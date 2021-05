Només un 3% dels alumnes de l'Escola Montserrat busca feina 9 mesos després d'acabar el cicle

Arxiu particular

Només un 3,61% dels alumnes que van acabar algun cicle a l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet el curs passat ha buscat feina i no n'ha trobat en els 9 mesos després d'acabar els estudis. Això vol dir que el 96,39% han trobat feina, continuen estudiant o combinen estudis i treball. És la millor segona xifra d'inserció laboral del centre dels últims anys, una dada especialment rellevant si tenim en compte que estem en un context de pandèmia i de crisi econòmica. A més, dos dels cicles de l'Escola Montserrat han aconseguit ocupació plena, amb zero alumnes buscant feina. Són dades molt per sobre de la mitjana catalana d'inserció laboral entre els joves.



Les xifres per cicles són les següents:

Gestió administrativa : busca feina un 4,34%, mentre que el 65,21% continua estudiant, un 21,73% estudia i treballa, i un 8,69 només treballa.

: busca feina un 4,34%, mentre que el 65,21% continua estudiant, un 21,73% estudia i treballa, i un 8,69 només treballa. Atenció a persones en situació de dependència : 0 alumnes busquen feina, un 38,09% continua estudiant, un 52,38% estudia i treballa, i un 9,52 només treballa.

: 0 alumnes busquen feina, un 38,09% continua estudiant, un 52,38% estudia i treballa, i un 9,52 només treballa. Administració i finances : un 6,66% busca feina, el 20% continua estudiant, el 33,33% combina estudis i treball, i el 40% treballa.

: un 6,66% busca feina, el 20% continua estudiant, el 33,33% combina estudis i treball, i el 40% treballa. Educació infantil : 0 busquen feina, el 26,66% continua estudiant, el 33,33% estudia i treballa i el 40% treballa.

: 0 busquen feina, el 26,66% continua estudiant, el 33,33% estudia i treballa i el 40% treballa. Màrqueting i publicitat: un 11,11% busca feina, un 33,33% continua estudiant, el 44,44% estudia i treballa i l'11,11% treballa.

L'Escola Montserrat ha fet una aposta decidida els darrers anys per augmentar els índexs d'ocupació dels seus exalumnes amb l'objectiu d'arribar a atur zero, amb una metodologia pedagògica centrada en la pràctica, en les experiències professionals dels alumnes en entorns el més reals possible i amb una intensa tasca de relació i col·laboració amb empreses i entitats del territori.