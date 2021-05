El Govern destina 173.000 euros a programes de divulgació científica escolar per al pròxim curs

El Consell Executiu ha reservat 173.501,90 euros entre 2021 i 2023 per contractar serveis per a programes de divulgació científica de caràcter pedagògic per al curs 2021-2022. L'objectiu és "fomentar els valors de la recerca i les vocacions científiques entre els infants". Entre aquests programes hi ha la col·lecció de Contes de la Laura i en Joan, que apropa els escolars a la recerca duta a terme en universitats i centres de recerca del sistema de coneixement català. A més, els textos d'aquesta col·lecció són els protagonistes d'activitats ludicocientífiques per a alumnat de quart i cinquè de Primària i d'un programa de contacontes als bibliobusos per arribar als municipis més petits del país.

Un dels altres programes és 'Recerkids', per a nois i noies de cinquè i sisè de Primària, on l'alumnat desenvolupa un projecte de recerca durant el curs i en presenta els resultats en un congrés científic.

La col·lecció de còmics 'RecerCòmics', destinada a alumnes de secundària, presenta casos d'èxit d'emprenedoria científica. Per la seva part, el concurs de disseny de vídeojocs 'Científics en Joc', obert a escolars de cinquè de Primària, permet que la proposta guanyadora en cada edició sigui desenvolupada per estudiants de grau universitari de Videojocs.

'Recerclips' és una sèrie de vídeos divulgatius protagonitzada per nois i noies que difon la tasca de recerca duta a terme a universitats, centres de recerca, parcs científics i grans instal·lacions.

Per últim, l'activitat de divulgació científica 'A la recerca del món' desplega en el marc de la Setmana de la Ciència tallers científics per apropar la ciència a l'entorn educatiu i familiar.