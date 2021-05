Comença la preinscripció a les llars d'infants públiques de Manresa per al curs 2021-2022

Les vuit llars d'infants que hi ha a Manresa començaran aquest dijous el procés de preinscripció per al curs escolar 2021-2022. Actualment, Manresa disposa d'aquests vuit centres públics: 5 llars d'infants municipals (L'Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent) i 3 llars d'infants de la Generalitat de Catalunya (Picarol, Espurna i Ginesta).

Les sol·licituds a qualsevol de les llars d'infants públiques es podran fer de manera telemàtica o presencial. Les famílies que optin per fer la preinscripció de manera telemàtica, hauran de fer la sol·licitud del 6 al 18 de maig a través del destacat de la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa. Caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l'aplicació de preinscripció.

D'altra banda, aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran optar per fer la sol·licitud de manera presencial. La preinscripció serà del 10 al 13 de maig a la Secció d'Ensenyament (Carretera de Vic, 16) de dilluns a dijous (de 9 a 13:30 h) i dimarts i dijous (de 16 h a 18 h). En aquest cas, caldrà concertar cita prèvia del 5 al 9 de maig a través de la pàgina web municipal o bé trucant al telèfon 938752485. Per aquesta via és necessari portar la documentació fotocopiada.

Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció a la pàgina de l'Ajuntament.